Врач объяснила, почему важно проветривать квартиру зимой и как это делать

Проветривать квартиру очень важно, поскольку это позволяет снабдить помещение свежим воздухом и насытить организм кислородом. Но возникает дилемма: как это делать зимой, когда на улице «минус» и при этом крайне важно сохранить тепло в доме? Ответ на этот вопрос «Вечерняя Москва» узнала у врача общей практики Ларисы Алексеевой.

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По ее словам, в первую очередь важно помнить, что, проветривая помещение, мы очищаем окружающую среду от накопившихся за день микробов, вирусов, возбудителей инфекции, а также от пыли и плесени.

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— Особенно, если в доме или квартире живет несколько поколений членов семьи. Элементарно может возникнуть ситуация, при которой воздух станет тяжелым и нечем будет дышать, — предупредила врач.

Из-за недостаточной вентиляции у людей нередко возникает кислородное голодание, которое сопровождается головной болью и частой зевотой, сообщила специалист.

— В помещении, которое не проветривается, накапливаются метан, альдегиды и аммиак. Все это весьма вредные вещества для человека. Они вызывают ощущение усталости, сонливости и снижаются работоспособность, — пояснила Алексеева.

Свежий воздух, поступающий с улицы, как раз позволяет организму взбодрится, он нейтрализует неприятные запахи, вредные примеси из помещения выводятся, а уровень кислорода становится достаточным для полноценной работы органов дыхания, подчеркнула врач.

— При рассуждении над вопросом, что важнее — сохранить тепло или свежесть в квартире, ответ находится не сразу. Важно, чтобы воздух был свежий, но при этом температура в помещении не падала бы ниже нормы. То есть нужно добиться эффекта золотой середины: не пересушить воздух из-за горячих батарей, но и не переборщить с увлажнением. Поступаем следующим образом: покупаем освежитель воздуха — он уменьшит надобность каждые полчаса открывать форточку или окно, чтобы проветрить жилище, — порекомендовала Алексеева.

Если вам такой вариант не подходит, то ничего иного не остается, как проветривать, заметила медик. Период проветривания может занимать от 10 до 15 минут. Лучше всего на это время уйти в другую комнату или отправиться на прогулку во двор. Либо, пока помещение наполняется свежим воздухом, следует надеть на себя теплые вещи, чтобы не замерзнуть.

— Обязательно ориентируйтесь на погоду на улице, чтобы не допустить переохлаждения в помещении. Не нужно игнорировать и ночное проветривание. Давно доказано, что сон в проветриваемом помещении намного крепче и здоровее. Для этого нужно открыть окно, хорошо укрыться одеялом, подождать пока очистится помещение (около 15 минут) и запереть окно или форточку, — посоветовала Алексеева.