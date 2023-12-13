Эксперт предупредил о неочевидном вреде картофеля для здоровья

При частом употреблении картофеля увеличивается риск развития сахарного диабета и других заболеваний. Об этом неочевидном вреде популярного овоща Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

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Он объяснил, что картофель содержит быстрые углеводы, которые при попадании в организм моментально расщепляются и резко увеличивают уровень глюкозы в крови. Если этот процесс повторяется постоянно, отмечает эксперт, то постепенно у человека ухудшится обмен веществ, появится лишний вес и увеличится вероятность развития сахарного диабета. Также, по словам врача, любители картофеля чаще болеют атеросклерозом и гипертонией.

Чтобы уменьшить опасные последствия для здоровья, Гинзбург посоветовал выбирать нерассыпчатые сорта и готовить овощ в кожуре. По его словам, это поможет сохранить больше клетчатки, которая замедляет переваривание. Кроме того, Гинзбург рекомендовал есть остывший картофель, так как он содержит больше резистентного крахмала, который медленнее расщепляется или совсем не расщепляется.