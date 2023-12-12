Врач-диетолог рассказала, как сбросить до 10 кг до наступления Нового года
Врач-диетолог Марина Сорокина рассказала, как за считанные недели сбросить до 10 кг.
По словам специалиста, быстро похудеть к Новому году получится только в случае, если у человека есть заметный жирок в области живота и бёдер, а также сильно желание преобразиться, передаёт издание «Кубанские новости».
При этом, как подчеркнула Сорокина, большая часть лишнего веса – это не жир, а жидкость, которая задерживается в тканях. Уберем её – станут стройнее талия, бёдра, ноги и руки.
«Чтобы достичь такого результата, надо всего лишь отказаться от употребления жареной, жирной, солёной и сладкой пищи, – пояснила она. – А вот овощей и жидкости надо употреблять побольше».
Кроме того, врач рекомендует питаться по схеме – 16/8. То есть, в течении 16 часов можно употреблять качественные продукты, а следующие 8 часов – ни капли и ни кусочка в рот.
«Конечно, придётся и лишить себя доброй порции вкусностей: выпечки, солений и снеков. Но красота, как известно, требует жертв», – отметила диетолог.
Помочь быстро сбросить лишние килограммы также можно и Скандинавской диеты. Её суть, объяснила доктор, заключается в ограничении количества потребляемого сахара и ультрапереработанных продуктов в рационе.
Вместо этого специалист настоятельно рекомендует ежедневно есть полезные продукты. Это могут быть, например, сезонные овощи и фрукты, мясо, рыба, злаки и кисломолочные продукты.
«Но самое главное – надо каждый день давать своему телу адекватную физическую нагрузку. Можно посещать спортзал, плавать, приседать дома, гулять не меньше часа на свежем воздухе. Главное, чтобы полученные с едой калории не успевали «приклеиться» к телу», – резюмировала врач-диетолог.
Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Сорокина назвала продукт, который поможет нарастить мышцы и сохранить фигуру.