Врач-диетолог рассказала, как сбросить до 10 кг до наступления Нового года

Врач-диетолог Марина Сорокина рассказала, как за считанные недели сбросить до 10 кг.

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По словам специалиста, быстро похудеть к Новому году получится только в случае, если у человека есть заметный жирок в области живота и бёдер, а также сильно желание преобразиться, передаёт издание «Кубанские новости».

При этом, как подчеркнула Сорокина, большая часть лишнего веса – это не жир, а жидкость, которая задерживается в тканях. Уберем её – станут стройнее талия, бёдра, ноги и руки.

«Чтобы достичь такого результата, надо всего лишь отказаться от употребления жареной, жирной, солёной и сладкой пищи, – пояснила она. – А вот овощей и жидкости надо употреблять побольше».

Кроме того, врач рекомендует питаться по схеме – 16/8. То есть, в течении 16 часов можно употреблять качественные продукты, а следующие 8 часов – ни капли и ни кусочка в рот.

«Конечно, придётся и лишить себя доброй порции вкусностей: выпечки, солений и снеков. Но красота, как известно, требует жертв», – отметила диетолог.

Помочь быстро сбросить лишние килограммы также можно и Скандинавской диеты. Её суть, объяснила доктор, заключается в ограничении количества потребляемого сахара и ультрапереработанных продуктов в рационе.

Вместо этого специалист настоятельно рекомендует ежедневно есть полезные продукты. Это могут быть, например, сезонные овощи и фрукты, мясо, рыба, злаки и кисломолочные продукты.

«Но самое главное – надо каждый день давать своему телу адекватную физическую нагрузку. Можно посещать спортзал, плавать, приседать дома, гулять не меньше часа на свежем воздухе. Главное, чтобы полученные с едой калории не успевали «приклеиться» к телу», – резюмировала врач-диетолог.