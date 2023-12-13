Что будет с организмом, если полностью перестать есть куриные яйца

Врач-диетолог Полина Журавлёва рассказала, что будет с организмом в случае полного отказа от куриных яиц.

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По словам эксперта, яйца — «природная таблетка», к тому же это универсальный продукт, которому трудно найти замену. Журавлёва задалась вопросом, зачем это делать, если есть ценный источник животного белка, который легко готовить.

И если отказаться от яиц, их придётся заменить одновременно большим количеством рыбы, мяса, бобовых и других продуктов. Врач отметила, что в курином яйце содержится огромное количество полезных веществ. Это фолиевая кислота, витамин А, витамины B5, В12 и В2, фосфор, селен и цинк. Причём только в одном желтке содержатся Омега-3, фолиевая кислота, лецитин, селен, кальций, фосфор, биотин, холин, витамины А, К, Е, В12.

Но яйцом нельзя злоупотреблять и переедать, если есть проблемы с внутренними органами. Это может закончиться воспалением поджелудочной железы, сказаться на функционировании почек и печени.

«Яйцо — один из наиболее питательных продуктов на Земле. Разные исследования показывают, что яйца способствуют ощущению сытости, что помогает уменьшить потребление калорий. Этот продукт имеет оптимальное сочетание витаминов, микроэлементов и питательных веществ, которые необходимы для нормального функционирования организма», — отметила диетолог.