Нутрициолог рассказала, как диеты влияют на сексуальное влечение

Изнуряя себя различными диетами, человек наносит тяжелый удар по своему здоровью, в том числе по пищеварительной, иммунной, гормональной и даже половой системе, рассказала в беседе интернет-изданием «Подмосковье сегодня» нутрициолог Елена Башкирова. По ее словам, жесткие пищевые ограничения дестабилизируют эмоциональное и психическое состояние, а также снижают сексуальное влечение.

© Вечерняя Москва

Убирая из рациона целые группы продуктов, мы вгоняем организм в дефициты и не очень приятные состояния. <...> Без продуктов животного происхождения легко уйти в дефициты по белку, а это строительный материал наших мышц. Лишая себя полезных жиров, получаем сухую кожу, проблемы с памятью, — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что слово «диета» в переводе с древнегреческого означает «режим питания», «образ жизни». По словам специалиста, для здоровья и стройности человек должен выбрать тип питания, который сможет поддерживать на протяжении всей жизни без создание стрессовых ситуаций для организма.