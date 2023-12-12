Зачем Крис Хемсворт ест 8 раз в день и что это дает: мнение диетолога

При подготовке к таким фильмам, как «Тор», где Крис просто обязан быть здоровяком, актер переходит на 6–8-разовое питание. Об этом его личный тренер поведал журналистам. Самое время добавить «не пытайтесь повторить, трюк выполнен профессионалами» или перенять этот лайфхак — отличная идея? Ответ узнал ETNT у доктора медицинских наук, диетолога Мэри Сабат. По мнению эксперта, у такого режима питания есть плюсы.

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«Если постоянно насыщать организм питательными веществами в течение дня, это может способствовать укреплению и росту мышц. Что особенно важно для людей, которые подвергают себя интенсивным физическим нагрузкам, таким как силовые тренировки, поскольку это помогает восстанавливать поврежденные мышечные ткани», — отмечает диетолог.

Еще одно неоспоримое преимущество — стабильный уровень энергии. Принимая небольшие порции в течение дня, вы поддерживаете нужный уровень сахара в крови и не чувствуете упадка сил.