Здоровый перекус: вот что произойдет с организмом, если есть миндаль каждый день

Орехи часто называют калорийной бомбой, но благодаря их питательной ценности они могут быть полезны в похудении. Эксперты рассказали, что происходит с организмом, если есть миндаль каждый день.

© Чемпионат.com

Миндаль содержит клетчатку, белки, витамины B, E и бета-каротин, фолиевую кислоту, ненасыщенные жирные кислоты, кальций, железо цинк, селен и фтор.

Во-первых, эти орехи помогают похудеть, предотвращая тягу к еде. Горсть миндаля в качестве перекуса между приёмами пищи помогает соблюдать диету.

Во-вторых, орехи улучшают здоровье кишечника. Содержащиеся в миндале соли и эфиры масляной кислоты действуют как источник энергии для клеток кишечника. Они помогают кишечнику лучше усваивать питательные вещества, предотвращают метеоризм.