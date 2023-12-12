Ученые назвали напиток, повышающий эффективность тренировок

Кофе может повысить работоспособность и эффективность физических упражнений.

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Бразильские исследователи из Федерального университета Минас-Жерайса, установили, что напиток способен благотворно влиять на обмен веществ и работоспособность, повышая эффективность тренировок. Результаты исследования опубликованы в издании Nutrients.

Команда ученых провела эксперимент, в котором приняли участие три группы добровольцев. Участники из первой группы пили кофе перед тренировкой, из второй – употребляли плацебо, а из третьей – кофе без кофеина.

Проанализировав полученные данные, эксперты пришли к выводу, что кофе повышает выносливость на 31% и 22,8% по сравнению с плацебо и напитком без кофеина.

Авторы работы пояснили, что при употреблении кофе повышается уровень гормонов адреналина, норадреналина и дофамина. Кроме того, снижается активность аденозиновых рецепторов. Все это приводит к тому, что у человека учащается сердцебиение, начинается процесс расщепления жиров – липолиз, растет концентрация сахара и инсулина в крови.