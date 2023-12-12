Невролог рассказала, почему опасно пить глицин без консультации с врачом

«Глицин имеет очень слабый эффект и в тяжёлой ситуации не поможет, не даст возможности мозгу справиться с напряжением. А сочетать его с другими препаратами без назначения врача не стоит, потому что это может снизить активность других лекарств», – предупредила Акарачкова.