Невролог рассказала, почему опасно пить глицин без консультации с врачом
Многие привыкли принимать глицин как средство от тревоги и стресса. Насколько это хорошая идея, рассказала доктор медицинских наук, невролог Елена Акарачкова в интервью радио Sputnik.
Глицин — аминокислота, необходимая для нормального функционирования нервной системы. Это вещество обладает как успокаивающим, так и «стимулирующим» эффектом, а зависимости от дозы.
«В малых дозах глицин обладает стимулирующим действием, в больших — успокаивающим. Если мы хотим немножечко улучшить память, повысить работоспособность, то это порядка 300 миллиграмм в сутки, разделённые на два-три приёма. Если есть, наоборот, эмоциональная лабильность, нарушение сна, то это уже 3000 миллиграмм», — рассказала врач.
Принимать лекарство советуют на протяжении двух недель или месяца. Однако важно сначала посоветоваться с врачом.
Кроме того, в какой-то момент это вещество перестаёт эффективно помогать, особенно в условиях хронической тревоги. В таких случаях самостоятельное сочетание глицина с другими препаратами не рекомендуется, поскольку это уменьшает их эффективность.
«Глицин имеет очень слабый эффект и в тяжёлой ситуации не поможет, не даст возможности мозгу справиться с напряжением. А сочетать его с другими препаратами без назначения врача не стоит, потому что это может снизить активность других лекарств», – предупредила Акарачкова.
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