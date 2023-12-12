Доктор Мясников заявил о бессмысленности диспансеризации

По словам Мясникова, современные исследования показали, что разницы по смертности от онкологических и сердечно-сосудистых болезней между людьми, которые проходили диспансеризацию ежегодно, и теми, кто пропускал ее, нет. Врач объяснил это тем, что во время диспансеризации человек сдает общие анализы, которых не хватает для того, чтобы обнаружить у него признаки развития серьезного заболевания.