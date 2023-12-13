Зачем людям зубы мудрости

Зубы мудрости - третий набор коренных зубов, которые расположены в задней части рта. Появляются они обычно последними из всех - в возрасте от 17 до 25 лет. Однако все четыре зуба мудрости растут не у всех людей.

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Многие из нас вырывают зубы мудрости у стоматолога. Но если они доставляют столько неудобств, то для чего вообще они появились у людей?

Кроме людей, зубами мудрости обладают обезьяны, гориллы, шимпанзе. Несколько миллионов лет назад у предков человека зубы и челюсти были больше, чем у современных людей. Так, вид под названием Australopithecus afarensis жил где-то 3-4 миллиона лет назад. Зубы у него были больше и толще, чем у нас, а ещё они обладали мощными жевательными мышцами.

MetroDental Health

Учёные полагают, что более крепкие зубы и челюсти нужны были человеку из-за пищи, которую он потреблял. Это растения, сырое мясо. Сегодняшняя еда у людей гораздо мягче, чем была раньше. Поэтому челюсти современного человека меньше, а лицо - более плоское.

Сегодня примерно у 25% людей нет вообще хотя бы одного зуба мудрости. То есть он вообще не сформировался. Иногда из-за нехватки места зубы мудрости могут застревать внутри челюстной кости. В результате они прорезаются лишь частично. В этом случае люди могут страдать от боли, кариеса, воспаления дёсен, из-за чего такие зубы в итоге удаляют.