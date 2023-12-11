Названы лучшие упражнения для замедления старения

Журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для замедления старения. Об этом сообщается в материале издания.

Для начала необходимо выполнять планку, которая укрепляет корпус, прокачивает пресс и повышает тонус мышц. Далее нужно делать обычные и обратные отжимания, а также приседания. Еще одним упражнением станет тяга гантелей в наклоне, которая помогает сократить широчайшие мышцы и задействует мускулы на руках.