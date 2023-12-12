Терапевт рекомендовал укрепить иммунитет, включив в рацион овощи и фрукты

Для того, чтобы укрепить иммунитет и снизить вероятность заражения ОРВИ и другими респираторными заболеваниями в зимний перид, необходимо включить в свой рацион овощи и фрукты, богатые витаминами.

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Об этом в разговоре с News.ru рассказал врач-терапевт Виктория Иванова.

Также хорошим средством для поднятия иммунитета врач назвал всевозможные БАДы и витамины, но принимать их стоит только после консультации с врачом, подчеркнул он.

Вместе с пересмотром рациона питания Иванов рекомендовал ограничить потребление спиртного, заняться спортом и наладить режим сна.