Как пить зеленый чай, чтобы похудеть и ускорить обмен веществ

В стремлении к более здоровому образу жизни и похуданию настои приобретают все большее значение. Они стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, независимо от наших целей. Причина их растущей популярности заключается в их репутации здоровых, полезных и способных снизить вес. В этом смысле зеленый чай стал одним из самых полезных и изученных напитков.

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Приготовленный из растения с бесчисленными полезными свойствами, он стал предметом исследований и вызвал всевозможные споры.

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Мы часто удивляемся, как простой напиток может оказать такое положительное влияние на наш организм.

Что же мы действительно знаем о зеленом чае? Обладает ли он способностью ускорить похудание и обмен веществ? Расскажем. З

Что такое и для чего нужен зеленый чай

Зеленый чай получают из растения Camellia sinensis, произрастающего в Юго-Восточной Азии, и он завоевал звание второго по потреблению напитка в мире, уступая только воде. Это признание связано с его выдающимися свойствами и многочисленными преимуществами, которые он приносит для здоровья, благодаря богатому содержанию антиоксидантов и необходимых питательных веществ, таких как витамины А, С и Е, магний, фтор, медь и цинк.

Преимущества употребления зеленого чая

1. Ускоряет обмен веществ. Зеленый чай известен своей способностью ускорять обмен веществ и способствовать сжиганию жиров. При регулярном употреблении в сочетании с правильным питанием и физической активностью этот напиток ускоряет процесс похудения и улучшает физическую работоспособность. По сути, зеленый чай подготавливает ваше тело к физическим нагрузкам, что, в свою очередь, может привести к постепенной потере веса.

2. Содержит биологически активные компоненты. Зеленый чай богат биологически активными компонентами, такими как полифенолы, флавоноиды и катехины, мощными антиоксидантами, которые защищают ваш организм от повреждений, вызванных свободными радикалами. Кроме того, этот чай содержит незаменимые минералы, которые способствуют общему здоровью.

3. Стимулятор для придания энергии и концентрации. Кофеин, содержащийся в зеленом чае, в нужном количестве обеспечивает эффективную реакцию мозга. Известно, что кофеин улучшает память и скорость реакции. Точно так же зеленый чай содержит L-теанин, аминокислоту, которая активирует мозг, повышая уровень дофамина и альфа-волн, что приводит к превосходной работе мозга и более стабильной энергии, чем кофе.

4. Помогает бороться с бактериями и вирусами. Катехины, содержащиеся в зеленом чае, научно доказали свою способность бороться с бактериями и вирусами, что делает его защитным средством от инфекций. Было даже обнаружено, что эти вещества могут подавлять рост бактерий, вызывающих инфекции полости рта. Зеленый чай.

Как пить зеленый чай, чтобы ускорить обмен веществ

Увидев различные преимущества зеленого чая, важно знать, как правильно его заваривать, чтобы максимально использовать его свойства. Вот как приготовить чашку зеленого чая, который поможет ускорить обмен веществ:

Шаг 1. Вскипятите 250 мл воды.

Шаг 2. Количество листового зеленого чая для заварки определяется индивидуально, в среднем - одна чайная ложка на 150 - 200 мл. воды (2-3 грамма на 200-250 мл). Когда вода закипит, добавьте чайные листья и подождите две-три минуты. Если вы используете чайный пакетик, просто налейте горячую воду в чашку, а затем положите пакетик, оставив его на две-три минуты.

Шаг 3. По истечении этого времени вы можете наслаждаться зеленым чаем и пользоваться всеми его преимуществами для здоровья.

Когда лучше всего употреблять зеленый чай?