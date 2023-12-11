Как вылечить простуду за день: соблюдайте 5 правил

Если человек чувствует, что начинает недомогать, ему необходимо сразу же приступить к лечению. Тогда получится быстро избавиться от болезни, не допустив ее развития.

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Фитотерапевт Нина Соколова посоветовала соблюдать для этого пять правил.

Не выходите на работу

«Труд во время болезни – это риск получить довольно серьезные осложнения. Поэтому, если появились признаки недомогания, стоит подойти к руководству и отпроситься домой», – сказала врач.

Нина Соколова настоятельно рекомендует идти именно домой и избегать посещений поликлиники. В больнице зачастую образуются огромные очереди из зараженных, а нахождение среди них опасно и существенно увеличивает продолжительность болезни.

Не сбивайте температуру ниже 38 °C

Если температура невысокая, не стоит принимать понижающие ее лекарства и различные порошки от простуды. Организм в этом случае должен справляться сам.

Примите ударную дозу витамина С

Витамин С повышает иммунные силы организма. Это вещество можно добыть из двух апельсинов или лимонов, либо же принять аскорбиновую кислоту.

Пейте много жидкости

Во время болезни пить полезно все, кроме алкоголя. Хорошо, если выбор падет на морс, теплый чай и воду – они восполнят баланс жидкости и снимут отечность. Однако врач призывает воздержаться от употребления слишком горячих напитков – они еще больше будут раздражать воспаленное горло, передает медицинское издание AyZdorov.ru.

Не забывайте утепляться

Теплые носки и одеяло – незаменимые помощники в борьбе с недомоганием, отметила фитотерапевт.