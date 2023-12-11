Стоматолог развеял три популярных мифа о здоровье зубов

Зубы, как и десны, и другие ткани организма, стареют, вопреки устоявшемуся мнению об обратном, рассказал стоматолог, хирург-имплантолог, главный врач клиники «Немецкий имплантологический центр» Магомед Дахкильгов. В беседе с «Лентой.ру» он развеял три популярных мифа о здоровье зубов.

© Lenta.ru

С возрастом эмаль зубов постепенно стирается — это естественный процесс, который происходит у всех людей, рассказал врач. Некоторые замечают стирание эмали только после 50-55 лет, а у других оно становится заметным уже после 35-40 лет.

«Эмаль — слой твердой ткани, покрывающей дентин. От постоянных жевательных нагрузок и стрессов, вызывающих стискивание зубов, эмаль постепенно уменьшается в объеме, что приводит к изменению их высоты, формы и цвета», — объяснил Дахкильгов.

Второй миф, по словам стоматолога, гласит: «если не болит — не трогай», то есть многие люди уверены, что зубы не нужно лечить, если они не болят и не разрушаются.

Это не так: чем тоньше слой эмали, тем сильнее зубы подвержены воздействию патогенов, вызывающих кариес. Соответственно, при появлении выраженной возрастной стираемости нужно предпринимать меры. Например, использовать коронки, чтобы защитить зубы и предотвратить их разрушение.