Диетолог Русакова рассказала о вреде красного мяса

Колбасные изделия, а также бекон негативно сказываются на когнитивных функциях мозга. Об этом в беседе с ИА «Регнум» рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

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По словам эксперта, для улучшения работы мозга необходимо включить в рацион орехи, молочные продукты и рыбу.

Помимо того, что переработанные продукты негативно сказываются на работе мозга, они становятся причиной скопления в организме канцерогенов, напрямую связанных с развитием онкозаболеваний.