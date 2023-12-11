Диетолог Русакова рассказала о вреде красного мяса
Колбасные изделия, а также бекон негативно сказываются на когнитивных функциях мозга. Об этом в беседе с ИА «Регнум» рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
По словам эксперта, для улучшения работы мозга необходимо включить в рацион орехи, молочные продукты и рыбу.
Помимо того, что переработанные продукты негативно сказываются на работе мозга, они становятся причиной скопления в организме канцерогенов, напрямую связанных с развитием онкозаболеваний.
В частности, переработанное красное мясо нередко становится причиной развития рака желудка, кишечника, а также печени и других органов, предупредила диетолог.