Как сохранить ноги в тепле в холодное время года

С наступлением холодов многие люди начинают болеть, поскольку не носят достаточно теплую одежду или обувь. Если у человека замерзают ноги, то очень высок риск получить простудное заболевание.

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По словам экспертов, для того, чтобы ноги оставались теплыми и сухими весь день, важно позаботиться об обуви и носках. Они должны соответствовать размерам ступней.

Не рекомендуется надевать узкие ботинки или сапоги и носки с тугой резинкой, поскольку все это будет затруднять кровоток, от чего пальцы на ногах могут замерзать. Также важно не допускать того, чтобы ноги потели. Если это произошло, то по возможности нужно сменить носки и переобуться.

Эксперты сообщили, что если такой возможности нет, то можно использовать обычные гигиенические прокладки. Они будут впитывать в себя лишнюю влагу, оставляя ноги в сухости и тепле.

Дополнительным помощником могут стать утепленные стельки. Они могут отличаться по типу материала, однако самыми лучшими считаются войлочные или из овчины. Чтобы ноге было комфорта при их носке, важно оставить запас на полразмера обуви.