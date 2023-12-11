Кардиолог заявила, что избытoк сахара приводит к закупорке сосудов

Врач-кардиолог Анна Кореневич предупредила, что избыток сахара может спровоцировать закупорку сосудов. Она также перечислила продукты, которые надо исключить из рациона.

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По словам специалиста, принято считать, что атеросклероз - это последствие большого количества жирного мяса в рационе. На самом же деле, главный враг - это сахар. Кореневич посоветовала ограничить употребление сладостей, изделий из белой муки, быстрых каш, белого риса. Продукты с высоким гликемическим индексом также под запретом.

"Атеросклероз напрямую связан с употреблением углеводов. Каждая конфета вредит вашему организму. И дело тут не только в лишнем весе, но и в атеросклерозе, проблеме с сосудами", - объясняет кардиолог.

Избыток сахара в рационе отражается и на внешности. Пациенты часто жалуются на многочисленные морщины, дряблость кожи, провисание контуров лица, гиперпигментацию и отеки.

Недостаток физической активности, курение и злоупотребление алкоголем - всё это негативно сказывается на сосудах, добавила врач.

"Люди, которые мало двигаются, имеют гораздо более высокий риск инсульта и инфаркта", - отметила Кореневич.