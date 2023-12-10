Врач рассказала, сколько можно есть мандаринов, чтобы они не пошли во вред
Один из символов Нового года может как создать праздничное настроение, так и навредить здоровью. Чем грозит переедание мандаринами, рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко «Москве 24». Если коротко, здоровому и активному человеку лучше ограничиться двумя средними плодами в день.
«Люди, занимающиеся спортом или испытывающие регулярные физические нагрузки, могут съесть 300 граммов очищенных мандаринов. Остальные — 150–200 граммов. Такое количество углеводов из фруктов организм сможет переработать и отложить не слишком большой объем на потом»
Важно понимать, что мандарины содержат много природных сахаров. Быстрые углеводы мгновенно повысят уровень глюкозы в крови, тем более на голодный желудок. Поэтому, в частности, страдающим от диабета второго типа или ожирения рекомендовано отказаться от цитруса или ограничиться одним мандарином в день. Объедаться мандаринами в праздники ни в коем случае нельзя. Вы рискуете не только фигурой, но и здоровьем печени. Излишки глюкозы, которые организм не способен переработать, откладываются в печени в том числе, что чревато жировым гепатозом, то есть ожирением этого органа.
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