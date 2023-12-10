Диетолог: в праздники во время еды нужно избегать обезвоживания

Диетолог Дельгадо: в праздники во время еды нужно избегать обезвоживания
Новый год принято отмечать за праздничным столом с большим количеством еды. Американский диетолог Андреа Дельгадо рассказала, что перед застольем стоит определить примерный план питания и избегать обезвоживания.
«Не корите себя за лишнюю порцию салата или шоколадных конфет. Но составьте примерный план питания для следующей вечеринки. <…> Также необходимо не забывать пить простую воду», — рассказала Андреа Дельгадо в разговоре с «Ридус».
Помимо этого она посоветовала не садиться на диету перед праздниками.
Клинический психолог Денис Долгов рассказал, что переедание может привести к расстройству пищевого поведения. Он посоветовал переставать есть, когда настигает чувство насыщения.