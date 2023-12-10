Врач перечислила полезные продукты для мозга

Диетолог и кандидат медицинских наук, Дарья Русакова, подчеркнула, что определенные продукты могут значительно влиять на работу мозга. Согласно ее заявлениям, орехи, рыба и молочные продукты являются самыми благоприятными для здоровья мозга, пишет «Газета.Ru» ссылаясь на статью ИА «Регнум».

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Она отметила, что, несмотря на то что само употребление мяса не прямо влияет на когнитивные способности, обработанное мясо, в частности бекон, может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и даже способствовать возникновению онкологических заболеваний.

Русакова подчеркнула, что для здоровья мозга важно включать в рацион молочные продукты, рыбу, орехи и семена, а также не забывать о фруктах и овощах.