Врач перечислила полезные продукты для мозга

Диетолог и кандидат медицинских наук, Дарья Русакова, подчеркнула, что определенные продукты могут значительно влиять на работу мозга. Согласно ее заявлениям, орехи, рыба и молочные продукты являются самыми благоприятными для здоровья мозга, пишет «Газета.Ru» ссылаясь на статью ИА «Регнум».
Она отметила, что, несмотря на то что само употребление мяса не прямо влияет на когнитивные способности, обработанное мясо, в частности бекон, может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и даже способствовать возникновению онкологических заболеваний.
Русакова подчеркнула, что для здоровья мозга важно включать в рацион молочные продукты, рыбу, орехи и семена, а также не забывать о фруктах и овощах.
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