Россиянам назвали продукты, которые увеличивают риск ожирения и диабета

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, во время программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», о возможных опасностях употребления продуктов белого цвета, таких как хлеб, макароны и рис. По его словам, эти продукты способны стать причиной ожирения и диабета, пишет «Мослента».

Эксперт призвал россиян обратить внимание на альтернативы, которые могут быть более полезны для здоровья. Вместо привычного белого риса, хлеба и макарон рекомендуется выбирать альтернативы, такие как красный рис, бурый макароны и черный хлеб, изготовленные из грубых помолов.

Мясников подчеркнул, что эти изменения в рационе могут помочь снизить риск развития ожирения и диабета. Он призвал людей быть внимательными к выбору продуктов и предпочитать более полезные альтернативы, которые могут способствовать поддержанию здорового образа жизни.