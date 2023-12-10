Диетолог рассказала о пользе и вреде цветной капусты после 50 лет

Цветная капуста считается одним из самых полезных овощей. Это один из первых продуктов, который дают маленьким детям, а также ее очень любят те, кто следит за своей фигурой. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, почему полезно есть цветную капусту, особенно людям после 50 лет.

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Чем полезна цветная капуста

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По ее словам, цветная капуста — это диетический овощ, который содержит множество полезных веществ, витаминов и антиоксидантов. Ее особенно полезно есть детям, пожилым и ослабленным людям. Она хорошо усваивается, даже легче, чем обычная белокочанная капуста.

— В цветной капусте много клетчатки, она благоприятно воздействует на микробиом кишечника, формирует пищевой комок, понижает уровень холестерина, сахара, выводит радионуклиды и соли тяжелых металлов. Также содержит холин, который необходим нам для защиты клеточных мембран, и улучшает когнитивные способности, — рассказала Соломатина.

Кроме того, цветная капуста содержит вещество, которое защищает наш организм от онкологических заболеваний, отметила диетолог.

— Цветная капуста, как и брокколи, содержит сульфорафан — это противораковый компонент, который предотвращает развитие онкологических заболеваний. Помимо этого, он уменьшает риск развития и рака женской половой системы, потому что влияет на гормональный фон, — подчеркнула врач.

Кому опасно есть цветную капусту

Специалист заверила, что цветная капуста очень полезна и практически безвредна. Более того, она даже считается гипоаллергенным продуктом. Однако ее нельзя есть при заболеваниях щитовидной железы.

— Цветную капусту нельзя есть людям, у которых есть проблемы с щитовидной железой. Потому что она может блокировать выработку гормонов щитовидной железы. Если у человека пониженная функция данного органа, лучше исключить овощ из рациона, — предупредила Соломатина.

Также у некоторых людей наблюдается индивидуальная непереносимость цветной капусты. Тогда от нее тоже лучше отказаться, заметила врач.

Польза после 50 лет

У людей с возрастом могут начаться проблемы с желудком. А цветная капуста является легкоусвояемым продуктом, сообщила диетолог.

— Цветная капуста очень легко усваивается и не раздражает желудочно-кишечный тракт. Она не вызывает метеоризма, мягко воздействует на кишечник и предотвращает запоры, от которых часто страдают в пожилом возрасте. Ее полезно включить в свой рацион в зрелом возрасте, — порекомендовала Соломатина.

Она напомнила, что цветная капуста содержит в себе противораковые вещества, которые могут не дать развиться опасному заболеванию в организме.

— Люди пожилого возраста более подвержены развитию онкологических заболеваний, а регулярное употребление цветной капусты может помочь снизить эти риски, — уточнила специалист.

Кроме того, цветная капуста может помочь избавиться от лишнего веса в зрелом возрасте, добавила диетолог.