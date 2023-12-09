Диетолог рассказала, каким должен быть рацион зимой

Если завтрак будет состоять из омлета с овощами — это хорошо. На следующее утро это может быть вязкая тёплая каша, допустим, овсянка, и можно добавить бутерброд на ржаном хлебе с кусочком сала с той же горчицей, хреном — то есть добавлять согревающие специи. Можно включать в свой рацион жирную рыбу или пару раз в неделю есть печень трески. Это ненасыщенные жиры плюс витамин D, его уровень напрямую коррелирует с иммунной системой. Можно различные паштеты. Кисломолочные продукты —как творог с зеленью, чесноком или замороженными ягодами: та же смородина, брусника, клюква. Любые фрукты можно побольше, хурма. Ей нельзя сильно увлекаться, много сахара. Но её употребление не даёт распространяться вирусам».