Диетолог рассказала, каким должен быть рацион зимой
Диетолог посоветовала в морозы есть на завтрак сало и пить какао. По словам Елены Соломатиной, это улучшит настроение и согреет.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» врач объяснила, что в холодные дни необходима калорийная пища.
«Еда должна быть согревающей и дающей максимальное количество энергии на максимально долгое время. Когда мы выходим на улицу, тратим большее количество энергии, чтобы обогреться. Завтрак должен состоять из углеводов и белков. Белки достаточно долго перевариваются, дают ощущение сытости. Напитки — тёплые, согревающие, безо льда, но желательно, чтобы они не были сладкими чрезмерно. Можно добавлять в чай имбирь, хорошо идёт какао — и согревает, и улучшает настроение, облегчает проникновение глюкозы в клетку.
Если завтрак будет состоять из омлета с овощами — это хорошо. На следующее утро это может быть вязкая тёплая каша, допустим, овсянка, и можно добавить бутерброд на ржаном хлебе с кусочком сала с той же горчицей, хреном — то есть добавлять согревающие специи. Можно включать в свой рацион жирную рыбу или пару раз в неделю есть печень трески. Это ненасыщенные жиры плюс витамин D, его уровень напрямую коррелирует с иммунной системой. Можно различные паштеты. Кисломолочные продукты —как творог с зеленью, чесноком или замороженными ягодами: та же смородина, брусника, клюква. Любые фрукты можно побольше, хурма. Ей нельзя сильно увлекаться, много сахара. Но её употребление не даёт распространяться вирусам».