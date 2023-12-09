Названо идеальное время для разных видов тренировок

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка назвала идеальное время для разных видов тренировок. Ее слова приводит Men Today.

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Глинка заявила, что после пробуждения можно выйти на пробежку, сделать легкую гимнастику или поплавать в бассейне. Она обратила внимание на то, что до 10 утра — лучшее время для жиросжигающих занятий, так как запасы гликогена в организме в этот момент низкие и сжигаться будет именно жировая ткань.

В промежутке до 12 часов дня в организме вырабатывается больше всего адреналина, поэтому стоит заняться упражнениями на выносливость и концентрацию внимания. Отмечается, что силовые упражнения и набор мышечной массы лучше оставить на день и ранний вечер. Перед сном рекомендуется заняться йогой или растяжкой.