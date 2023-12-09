Врач рассказал, как снизить уровень холестерина без лекарств

«В настоящее время в арсенале врачей есть достаточно большой спектр медикаментозной терапии: это статины, Эзетимиб, ингибиторы PCSK9 и инклисиран. Однако медикаментозная терапия всегда добавляется к диете. У некоторых пациентов возможно обойтись только изменением питания. Наибольшую доказательную базу имеют Средиземноморская диета и диета DASH. Они обе подразумевают максимальный отказ от жиров животного происхождения, то есть сала, сливочного масла, колбас, свинины и жирных молочных продуктов. Добавить в рацион следует овощи, фрукты, орехи, растительное масло, в первую очередь оливковое, а также жирную рыбу», — рассказал Закиев.