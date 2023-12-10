Назван простой способ улучшить здоровье за пару часов

Посещение музея может уменьшить стресс и улучшить физическое здоровье, в том числе снизить кровяное давление, рассказала нейробиолог Эмма Дюпюи в беседе с The Conversation. Медик отметила, что регулярные визиты в культурные заведения также на 50% снижают риск развития деменции и депрессии.

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Врач подчеркнула, что контакт с произведениями искусства может снизить кровяное давление, частоту сердечных сокращений и уровень гормона стресса кортизола. Кроме того, что он на 40% снижает риск развития синдрома старческой слабости.

Ранее кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев сообщил, что пациентам с повышенным холестерином необходимо добавить в свой рацион больше овощей, фруктов и орехов. Масло лучше заменить на оливковое, а мясо — на рыбу, также нужно добиться максимального отказа от жиров животного происхождения. Снижению уровня холестерина также будет способствовать физическая нагрузка, добавил специалист.