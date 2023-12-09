8 простых привычек для ускорения метаболизма

Согласно недавнему исследованию, метаболизм замедляется в среднем лишь на 0,7% ежегодно после 60 лет. И все же немного разогнать обмен веществ можно в любом возрасте — с помощью простых привычек.

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Пить кофе и зеленый чай

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Первый пункт, вероятно, и так неотъемлемая часть вашего дня. Чашка кофе или зеленого чая с утра — не только бодрящий ритуал, но и мощный стимулятор метаболизма. Науке известно, что в зеленом чае содержатся соединения, которые могут немного ускорить метаболизм и процесс сжигания жира. За «волшебный» эффект ответственны катехины и кофеин. Последний в кофе, само собой, тоже есть.

Есть больше белка

Существует такое явление, как термический эффект пищи, — это количество энергии, что организм тратит на процесс переваривания и усвоения еды. Для того чтобы справиться с продуктами, содержащими много белка, и энергии приходится расходовать много. Таким образом, белок увеличивает скорость метаболизма на 15–30%. Углеводы, для сравнения, на 5–10%, а жиры в лучшем случае на 3%. Кроме того, употребляя белок, вы дольше чувствуете себя сытой, и риск переедания при следующем приеме пищи и нежелательных перекусов сокращается.

Разминаться в перерывах

Если вы только не профессиональная спортсменка, физические упражнения наверняка составляют незначительную часть вашего дня. К счастью, тело расходует калории и без физической нагрузки. Чем больше активности, тем серьезнее расход. Если вы вынуждены проводить дни напролет в положении сидя, не забывайте вставать, устраивать прогулки до кулера и обратно и даже ерзать на стуле. Чем вы подвижнее, тем лучше метаболизм.

Есть острое

Согласно исследованиям, капсаицин — вещество, которое придает перцу острый вкус, — способен ускорять метаболизм, правда, незначительно. Но, как говорится, вода камень точит. Если вы плохо переносите острую пищу, не стоит садиться на «огненную» диету ради разгона метаболизма. Но если любите чили, к примеру, знайте про этот приятный эффект.

Хорошо высыпаться

Исследования показывают, что недостаток сна влияет в том числе на аппетит — не удивляйтесь, если после бессонных ночей вас преследует зверское чувство голода. Ученые неизменно связывают недосыпание с гормональным дисбалансом, повышенным риском ожирения и сопутствующими проблемами со здоровьем. Качественный сон необходим не только для оптимального обмена веществ, но и для нормального уровня энергии в течении дня.

Пить прохладную воду

Выпитые пол-литра воды увеличат скорость метаболизма на 30%. Во всяком случае, к такому выводу пришли авторы одного из исследований. Конечно, только вода похудение не обеспечит, но и засуху себе устраивать — плохая идея: водный баланс важен для поддержания хорошего самочувствия. Некоторые эксперты рекомендуют пить именно прохладную воду: организм тратит дополнительную энергию на нагрев.

Выбирать здоровые диеты

Когда еды резко становится меньше, организм воспринимает это как сигнал к замедлению метаболизма и экономии энергии. И это не закон подлости, а необходимость «выживать» в условиях ограниченных ресурсов. Поэтому вместо радикальных экспресс-диет с нестабильным результатом выбирайте устойчивые сбалансированные диеты.

Есть рыбу и орехи