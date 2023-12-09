Потребление фолиевой кислоты (витамина В9), содержащейся в брокколи, капусте, шпинате и другой листовой зелени, может понизить риск колоректального рака, в том числе рака прямой кишки, дистальных и проксимальных отделов толстой кишки. Это выяснили американские ученые, сообщает издание ScienceDirect.

Уточняется, что риск развития этих видов онкологии снижается в среднем на 7% каждые 260 микрограммов фолиевой кислоты (обычно в день рекомендуется употреблять 400 мкг).

"Я рекомендую обратить внимание на брокколи и листовую зелень ещё и потому, что они имеют уникальную способность нивелировать вред от конечных продуктов гликирования. Это тоже играет большую роль в профилактике онкологических заболеваний и другом положительном влиянии на наш организм", - комментирует исследование эндокринолог Зухра Павлова.

Белый чай, по мнению учёных, помогает предотвращать развитие онкологии в целом. Это связано с тем, что молодые почки растения подвергаются минимальной обработке, благодаря чему в напитке сохраняется много полезных веществ, которые оказывают на организм антиоксидантный и антисептический эффект.

"Уникальное свойство защиты от рака наиболее явно проявляется, если заваривать белый чай при температуре около 90 градусов",- дополняет доктор Павлова. При этом добавлять в чай сиропы, сахар, молоко не рекомендуется (как и в другие напитки).