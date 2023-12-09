Диетолог рассказала, как подготовиться к застолью в Новый год

Диетолог Татьяна Филиппова посоветовала россиянам не устраивать перед Новым годом разгрузочные дни. В день праздника обязательно нужно позавтракать и пообедать.

© Unsplash

По словам специалиста, необходимо избавить организм от сильной нагрузки. Главное перед праздником соблюдать сбалансированное питание и баланс БЖУ.

«Лучше наоборот от голодовок и ограничений отказаться. И самое главное – не нужно устраивать разгрузочные дни накануне празднования Нового года», - рассказала Татьяна в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Диетолог отмечает, голодовки, строгие диеты и жесткие ограничения приводят к срывам и перееданиям. Несбалансированное питание грозит набором лишнего веса и психологическими проблемами.