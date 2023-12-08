Джоли рассказала, что после развода с Питтом у нее случился паралич

48-летняя обладательница премии "Оскар" Анджелина Джоли призналась, что на фоне развода с мужем, обладателем премии "Оскар" Брэдом Питтом, действительно серьезно заболела.

© Российская Газета

Напомним: спекуляции вокруг видимого невооруженным глазом неважнецкого состояния актрисы тянутся годами.

Джоли и Питт, последний - в ущерб своей тогдашней супруге Энистон, сошлись на съемках комедийного боевика "Мистер и миссис Смит". Потом поженились. Завели прорву детей. В сентябре 2016-го Джоли подала на развод. Процесс длился мучительно, неряшливо, некрасиво - сопровождался массовой тряской грязным исподним. И только в апреле 2019-го лауреатов официально развели наконец-то, слава Богу.

Но спин-оффы истории вяло время от времени почкуются до сих пор. В основном стараниями Джоли. Тогда как Питт, похоже, успокоился и живет себе дальше. Меж тем как со стороны Энджи только что случился новый рецидив: в интервью WSJ Magazine Анджелина посокрушалась, насколько ее подточил весь этот бракоразводный процесс.

"Мое тело очень сильно реагирует на стресс", - сообщила артистка, уточнив: от этого у нее "скачет уровень сахара в крови". "За полгода до развода у меня внезапно случился паралич Белла", - уведомила она.

Паралич Белла - это нейропатия лицевого нерва, достаточно распространенная. Причем его этиологические факторы так и не изучены. И нападает он именно внезапно.

Как отметила Джоли, после произошедшего не только ей, но и ее детям пришлось некоторое время "исцеляться".