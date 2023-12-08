Как выправить осанку с помощью танцев

Хорошая и красивая осанка в современном мире — это настоящая редкость. Большинство людей даже не задумываются, что правильное положение тела не только выглядит эстетично, но и помогает избежать проблем, связанных с состоянием опорно-двигательного аппарата.

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О том, как научиться держать спину ровно с помощью танцев, «Вечерней Москве» рассказала чемпионка России по восточным танцам, актриса Мария Арнаут.

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Нарушение осанки сказывается на общем самочувствии человека. Искривление позвоночника со временем вызывает кислородное голодание организма и приводит к проблемам с органами дыхания и перебоям в работе сердечно-сосудистой системы.

Самым легким и приятным способом профилактики подобных негативных факторов являются танцы, отметила собеседница «ВМ»:

— Они приводят в полезное движение все тело, заставляя работать мышцы и суставы, правильно распределяя нагрузку. Постоянные занятия танцами помогают поддерживать правильное положение корпуса, даже когда человек не занимается хореографией в настоящий момент. Так работает мышечная память.

По мнению Арнаут, особенно стоит выделить восточные танцы, которые по праву считаются одним из самых соблазнительных и в то же время полезных методов привести себя в порядок, получив массу положительных эмоций:

— Сложная и многогранная музыка, плавные движения и виртуозное владение различными частями своего тела — неотъемлемые атрибуты завораживающей хореографии. В мире существует более 50 стилей восточных танцев, позволяющих выгодно преобразить и подтянуть фигуру и научиться ровно держать спину. Каждое из этих направлений вырабатывает красивую осанку, укрепляет позвоночник, задействует глубинные мышцы, улучшает циркуляцию крови, помогает раскрепоститься психологически и избавиться от многих комплексов.

Эксперт подчеркнула, что танцы — это не только про здоровье, но и про хорошее настроение. Они улучшают состояние организма, учат правильно держать себя и меняют психоэмоциональное состояние в сторону улучшения. Благодаря занятиям танцами в организм выбрасываются эндорфины, которые вырабатывают радостное настроение.

— Движение под зажигательную музыку является самым доступным способом эффективно разгрузиться после тяжелого трудового дня. Если говорить о восточных танцах, то именно они придают человеку небывалый запас жизненных сил и поддерживают настроение в тонусе, — заметила Арнаут.

Хореография решает не только многие проблемы со здоровьем, но и помогает справиться с хронической депрессией и неврозами.