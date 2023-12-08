Врач назвала самые вредные продукты для мозга

«Если человек одномоментно съедает большое количество углеводов, быстрых и медленных, то есть это может быть как торт, так и жареная картошка, эти углеводы в большом количестве выбрасываются в кровь, уровень сахара в крови резко повышается и человек испытывает чувство сонливости. Это связано с тем, что большое количество углеводов блокирует центр жизненной активности, и человек становится ленивым, ему ничего не хочется делать, только спать. Такое состояние, конечно, не разрушает мозг клетки мозга, но делает его крайне вялым и неактивным», — подытожила Тихомирова.