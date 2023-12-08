Эндокринолог рассказал, чем опасен гормональный сбой после 40 лет

Нарушение гормонального фона довольно опасно для здоровья. Кроме того, оно может помешать похудению.

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Какие еще проблемы провоцирует гормональный сбой, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога Алексея Калинчева.

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Признаки гормонального сбоя

По его словам, среди главных признаков гормонального сбоя — резкое увеличение веса и быстрая утомляемость.

— Если у человека растет вес и он постоянно испытывает плохое самочувствие, слабость и апатию, то это может указывать на проблемы с гормонами. У женщин могут начаться нарушения менструального цикла, падение либидо. В таком случае обязательно нужно разбираться с проблемой и идти к специалисту, — подчеркнул Калинчев.

Эндокринолог предупредил, что гормональный сбой часто сопровождается психическими проблемами. Поэтому нельзя лечить только симптомы, а необходимо проводить комплексную диагностику организма.

Специалист заверил: гормональный сбой не случается внезапно. Ему могут предшествовать многие жизненные факторы, на которые человек не обращает внимания.

— Многие пациенты считают, что гормональный сбой произошел беспричинно, но это огромное заблуждение. Например, если человек работает вахтовым методом или в ночные часы, то у него точно рано или поздно произойдет гормональный сбой. Наш организм не рассчитан на такой режим функционирования. Если проанализировать образ жизни, то можно точно узнать, будут ли у вас проблемы с гормонами, — объяснил Калинчев.

Однако, по мнению эндокринолога, у любого человека после 35 лет начинаются гормональные отклонения — это нормальное состояние естественного старения. Но они не должны быть серьезными и мешать жизни.

Последствия гормонального сбоя

В большинстве случаев гормональный сбой легко и быстро лечится, если не запускать проблему. Однако если человек не будет его лечить, то станет стариком в молодом возрасте, уверен эндокринолог.

— Этот человек станет похож на молодого старичка. Такие мужчины и женщины в 35–40 лет теряют интерес к жизни. Им ничего не нужно, только лежать на диване и смотреть телевизор. Они как будто выходят на пенсию. Это очень распространенная история в наши дни, — заметил специалист.

Деятельность — это признак здорового человека. Если в зрелом возрасте он теряет радость от жизни, желание гулять и выходить из дома, то это явный признак гормонального сбоя, который может привести к печальным последствиям, предупредил врач.

— Если у человека после 50 лет произойдет гормональный сбой и он не будет его лечить, то он станет вести асоциальный образ жизни, перестанет общаться с близкими, выходить на улицу. Пациент выбивается из жизни и кардинально меняет свое поведение. Это может привести к усугублению других проблем со здоровьем, а также способствовать развитию психических заболеваний, — предостерег Калинчев.

Как связаны лишний вес и гормональный сбой

По мнению врача, неправильное питание тоже может стать одной из причин гормонального сбоя.

— Если у человека появляется лишний вес, то развивается метаболический синдром. Например, у мужчин это будет проявляться снижением тестостерона. Чем больше объем талии, тем меньше мужских гормонов в организме. Также негативно лишний вес влияет и на женский организм, — уверен Калинчев.