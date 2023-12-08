Эндокринолог рассказал, чем опасен гормональный сбой после 40 лет
Нарушение гормонального фона довольно опасно для здоровья. Кроме того, оно может помешать похудению.
Какие еще проблемы провоцирует гормональный сбой, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога Алексея Калинчева.
Признаки гормонального сбоя
По его словам, среди главных признаков гормонального сбоя — резкое увеличение веса и быстрая утомляемость.
— Если у человека растет вес и он постоянно испытывает плохое самочувствие, слабость и апатию, то это может указывать на проблемы с гормонами. У женщин могут начаться нарушения менструального цикла, падение либидо. В таком случае обязательно нужно разбираться с проблемой и идти к специалисту, — подчеркнул Калинчев.
Эндокринолог предупредил, что гормональный сбой часто сопровождается психическими проблемами. Поэтому нельзя лечить только симптомы, а необходимо проводить комплексную диагностику организма.
Специалист заверил: гормональный сбой не случается внезапно. Ему могут предшествовать многие жизненные факторы, на которые человек не обращает внимания.
— Многие пациенты считают, что гормональный сбой произошел беспричинно, но это огромное заблуждение. Например, если человек работает вахтовым методом или в ночные часы, то у него точно рано или поздно произойдет гормональный сбой. Наш организм не рассчитан на такой режим функционирования. Если проанализировать образ жизни, то можно точно узнать, будут ли у вас проблемы с гормонами, — объяснил Калинчев.
Однако, по мнению эндокринолога, у любого человека после 35 лет начинаются гормональные отклонения — это нормальное состояние естественного старения. Но они не должны быть серьезными и мешать жизни.
Последствия гормонального сбоя
В большинстве случаев гормональный сбой легко и быстро лечится, если не запускать проблему. Однако если человек не будет его лечить, то станет стариком в молодом возрасте, уверен эндокринолог.
— Этот человек станет похож на молодого старичка. Такие мужчины и женщины в 35–40 лет теряют интерес к жизни. Им ничего не нужно, только лежать на диване и смотреть телевизор. Они как будто выходят на пенсию. Это очень распространенная история в наши дни, — заметил специалист.
Деятельность — это признак здорового человека. Если в зрелом возрасте он теряет радость от жизни, желание гулять и выходить из дома, то это явный признак гормонального сбоя, который может привести к печальным последствиям, предупредил врач.
— Если у человека после 50 лет произойдет гормональный сбой и он не будет его лечить, то он станет вести асоциальный образ жизни, перестанет общаться с близкими, выходить на улицу. Пациент выбивается из жизни и кардинально меняет свое поведение. Это может привести к усугублению других проблем со здоровьем, а также способствовать развитию психических заболеваний, — предостерег Калинчев.
Как связаны лишний вес и гормональный сбой
По мнению врача, неправильное питание тоже может стать одной из причин гормонального сбоя.
— Если у человека появляется лишний вес, то развивается метаболический синдром. Например, у мужчин это будет проявляться снижением тестостерона. Чем больше объем талии, тем меньше мужских гормонов в организме. Также негативно лишний вес влияет и на женский организм, — уверен Калинчев.
При самостоятельном похудении гормональный фон станет лучше, но до нормальных значений он не поднимется. Нужно обязательно обращаться к специалисту, чтобы он выписал необходимое лечение, порекомендовал собеседник «ВМ».