Названы помогающие в борьбе с раком продукты

Зеленый чай, морковь и сельдерей повышают эффективность лечения рака молочной железы до 70 процентов, заявила биолог-генетик, эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева. Эти и другие продукты для профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями она назвала в интервью радио Sputnik.

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Мальцева отметила, что употребление в пищу определенных продуктов эффективнее всего корректирует рак молочной железы. При этой форме заболевания, заявила специалистка, питание может на 70 процентов улучшить результаты лечения. Наиболее действенными продуктами она назвала зеленый чай, морковь, сельдерей, укроп, черный виноград, апельсин и брокколи.

Мальцева также рассказала, что помогают при лечении некоторых форм рака, в том числе с метастазами, грибы.

«Речь идет об их лекарственных видах: шиитаке, майтаке, трамета, кордицепс», — объяснила специалистка.

По ее словам, бета-глюканы, которые содержатся в грибах, могут «дырявить» опухолевые клетки и разрушать злокачественные новообразования.