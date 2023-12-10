Диетолог: орехи, рыба и молочные продукты - самые полезные для мозга

Кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова рассказала, что орехи, рыба и молочные продукты являются самыми полезными для мозга. Об этом сообщает ИА "Регнум".

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По словам диетолога, худшей пищей для человека является обработанное мясо, бекон. При этом само по себе потребление мяса и мясных продуктов не влияет на когнитивные способности.

"Избыточное количество холестерина приводит к соответствующим нарушениям сердечно-сосудистой системы, что нарушает кровоснабжение и головного мозга в том числе. Кроме того, переработанное мясо в большей степени провоцирует онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и так далее", - отметила Русакова.

Она добавила, что для мозга полезнее всего молочные продукты, рыба, орехи и различные семена, но рацион также должен обязательно включать фрукты и овощи.