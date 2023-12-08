Почему после профессиональной чистки зубы становятся подвижными

«Ставить шину или нет, зависит от степени подвижности зубов. При начальных степенях мы лечим пародонтит без шинирования. Но встречается и четвертая степень подвижности, когда зуб шевелится во все стороны, даже вертикально. Тогда мы понимаем, что только лечением пародонтита он не укрепится – в этом случае ставится шина. Но таких пациентов на самом деле не больше 5 %», – заключила стоматолог.