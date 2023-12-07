Врач Соломатина: зеленые бананы считаются наиболее полезными

Самыми полезными бананами являются зеленые, потому что в них содержится наименьшее количество сахара. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, употребление таких бананов в меньшей степени будет повышать уровень глюкозы в крови. При этом в желтых бананах, напротив, содержится много сахара, предупредила врач. В обоих видах фрукта также содержится большое количество магния и калия.

«Калий убирает лишнюю жидкость, хорошо контролирует водно-солевой баланс. Также улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, укрепляет сердечную мышцу. Магний успокаивает, хорошо расслабляет сосудистую стенку, понижает давление. Он необходим для формирования костей, ногтей и зубов», — отметила Соломатина.

Помимо этого, бананы помогут стимулировать работу головного мозга, повысить настроение, а также способствуют лучшему засыпанию, заключила эксперт.

Нутрициолог Вероника Гусакова до этого говорила, что бананы нельзя употреблять при сахарном диабете и заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Кроме того, по ее словам, этот продукт опасен в больших количествах при нарушении работы почек.