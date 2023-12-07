Врач Гинзбург: кислые фрукты могут провоцировать голод

Кислые овощи и фрукты могут провоцировать чувство голода, рассказал «Москве 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург.

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Он пояснил, что органические кислоты в них способны раздражать желудок и повышать его моторику, что и вызывает желание есть. Кроме того, голод может появиться после употребления алкоголя.

«В случае с алкоголем механизм довольно простой: расширяются поры в мембранах клеток, туда уходит глюкоза из крови. Ее в крови становится очень мало. Возникает непреодолимое чувство голода, которое часто бывает при употреблении спиртных напитков. Поэтому люди всегда закусывают и никак не могут наесться», — отметил Гинзбург.

Аналогичный эффект может произойти и из-за сладких продуктов, продолжил врач. По его словам, в этом случае происходит быстрый подъем уровня глюкозы в крови, вследствие чего выбрасывается много инсулина, а сахар в крови — быстро снижается. В связи с этим появляется желание есть, заключил диетолог.