Какие продукты помогут восстановиться после болезни

Названы важные продукты для восстановления организма после болезни
Восстановление после продолжительной болезни — процесс трудоемкий, и важно уделить внимание полноценному питанию. Об этом рассказала диетолог Полина Журавлева.
Она напомнила, что главная цель для переболевшего — не только восстановить свой организм до исходных значений, но и избежать осложнений и воспалений.
Журавлева уточнила, что питание должно быть сбалансированным. Важно сочетать продукты, которые полностью воссоздадут и приумножат здоровую среду в организме. Стоит есть больше овощей, фруктов и зелени, а также увеличить объемы поступающей жидкости.
Диетолог пояснила, что в зелени и свежих овощах содержатся бета-каротин, фолиевая кислота, биофлавоноиды, а также клетчатка, необходимая для поддержания микрофлоры кишечника.
Полезны в этот период будут различные виды перца. Особую эффективность имеет именно черный перец горошком, а также зеленый чили и обычный болгарский перец.
— Все перцы богаты алкалоидами. Это очень полезный компонент, жизненно необходимый для тех, кто настроен на восстановление. В черном перце есть нечто под названием пиперин. Этот элемент помогает восстановить иммунитет, — отметила она в комментарии Общественной Службе Новостей.