Какие продукты помогут восстановиться после болезни

Восстановление после продолжительной болезни — процесс трудоемкий, и важно уделить внимание полноценному питанию. Об этом рассказала диетолог Полина Журавлева.

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Она напомнила, что главная цель для переболевшего — не только восстановить свой организм до исходных значений, но и избежать осложнений и воспалений.

Журавлева уточнила, что питание должно быть сбалансированным. Важно сочетать продукты, которые полностью воссоздадут и приумножат здоровую среду в организме. Стоит есть больше овощей, фруктов и зелени, а также увеличить объемы поступающей жидкости.

Диетолог пояснила, что в зелени и свежих овощах содержатся бета-каротин, фолиевая кислота, биофлавоноиды, а также клетчатка, необходимая для поддержания микрофлоры кишечника.

Полезны в этот период будут различные виды перца. Особую эффективность имеет именно черный перец горошком, а также зеленый чили и обычный болгарский перец.