Врачи рассказали, как быть активными зимой

Известно, что физкультура и спорт положительно влияют на качество жизни человека. Активные занятия укрепляют здоровье и повышают настроение. Эксперты волгоградского Роспотребнадзора утверждают, что людям старшего возраста необходимо ежедневно уделять от 75 до 150 минут физической активности.

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Однако зима многих останавливает, и активность резко снижается. Причины понятны: на улице холодно, ветрено и скользко. Но все же есть способы поддерживать себя в хорошей форме в зимний период.

Многим доступны занятия средней интенсивности. Это не только зарядка и йога, но и выполнение обычных дел по дому. Лучше меньше сидеть на месте и чаще ходить, пусть и по квартире. Прекрасно, если дома есть гантели, эллиптические тренажеры или беговая дорожка, на ней можно ходить прогулочным шагом. Если этого нет, можно использовать вместо гантелей бутылки с водой, двигать рукам и ходить на прогулки.

Для пешей прогулки стоит тепло одеться и позаботиться об удобной обуви. Совершенно необязательно уходить далеко от дома, достаточно короткого маршрута, но пройденного несколько раз.