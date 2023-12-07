Врач Ломова назвала опасные для печени продукты

МОСКВА, 7 декабря, ФедералПресс. Самым главным врагом для печени является алкоголь, который напрямую повреждает клетки органа. В дальнейшем это может привести к циррозу печени, рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова.

«Вредными для здоровья печени также считаются продукты с высоким содержанием животного жира. Это сливочное масло, сало, маргарин, колбасы, сосиски, жирные сорта мяса (баранина, свинина, утка, гусь), пирожные, торты, мучные изделия, полуфабрикаты и фастфуд», – объяснила эксперт.

Ломова добавила, что избыточное потребление фруктозы может привести к жировому перерождению печени. Именно поэтому фрукты лучше употреблять в умеренных количествах, а предпочтение следует отдавать ягодам. Негативно сказаться на здоровье печени может и употребление консервов и полуфабрикатов, пишет «Газета.ру».