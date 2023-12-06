Врач перечислила неочевидные причины бессонницы

Главврач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко в эфире телепередачи «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыла неочевидные причины бессонницы.

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В частности, специалистка предупредила, что к нарушение сна может провоцировать употребление большого количества углеводов в течение дня. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Медик рассказала, что к бессоннице может приводить слишком мягкая, высокая подушка.

«Шея находится не в функциональном положении, происходит нарушение кровоснабжения головного мозга, потому что основные сосуды, питающий головной мозг, проходят в шейном отделе позвоночника», — объяснила Шаповаленко.

Врач также рассказала, что для хорошего сна необходимо выбирать комфортную одежду. По ее словам, ноги обязательно должны быть в тепле, причем выбирать для этого нужно не жесткие, а мягкие носки.

Специалистка также указала, что к проблемам со сном может приводить большое потребление углеводов в течение дня.

«Углеводы, к сожалению, вызывают повышенную выработку гормона инсулина, который затормаживает действие и выработку основного гормона сна — мелатонина», — пояснила доктор.

Шаповаленко также рекомендовала не прибегать к употреблению снотворных препаратов, так как они имеют ряд побочных эффектов.