Психиатр назвал симптомы все чаще встречающегося у взрослых синдрома

Более чем в половине случаев СДВГ имеет генетический характер, в основном его диагностируют у детей, рассказал психиатр Алексей Мароян. В комментарии для Александр Абрамов назвали симптомы этого синдрома, все чаще развивающегося и у взрослых людей.

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По словам психиатра Абрамова, СДВГ в основном встречается у мальчиков. Синдром проявляется в суетливости, импульсивности, неусидчивости. Если с этим расстройством не бороться и неправильно воспитывать ребенка, у него во взрослом возрасте могут появиться агрессия, желание уйти из дома, негативное отношение к себе и окружающим.

Сложность диагностики СДВГ у взрослых возникает из-за множества факторов, накладывающихся на первоначальную картину, продолжил врач. Это стресс на работе, необдуманные поступки, увлечение экстремальными видами спорта, лихачество за рулем. Пациенты с СДВГ больше других склонны к употреблению алкоголя и наркотиков, предупредил специалист.