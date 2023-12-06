Стоматолог объяснил, может ли кариес привести к проблемам с желудком

Заболевания зубов — это не только неприятный запах изо рта и некрасивая улыбка. Последствия невылеченного вовремя кариеса могут быть куда серьезнее.

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О них «Вечерней Москве» рассказал стоматолог-гнатолог Вячеслав Минко.

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Все взаимосвязано

Организм человека устроен так, что все органы и процессы прямо или косвенно связаны друг с другом. Здоровье зубов, а также всей полости рта влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов чувств и, конечно же, желудочно-кишечного тракта.

Процесс пищеварения начинается как раз в полости рта. Чтобы этот процесс протекал нормально, человек должен правильно пережевывать пищу. Зубы и десны отвечают за то, насколько пища тщательно измельчается и насколько она подвергается воздействию ферментов слюны. Если зубы больные, то должным образом измельчить пищу не получится.

От лишнего веса до опухоли желудка

На начальном этапе кариеса нарушения функции зубов не являются критичными. Но чем дальше развивается кариес, тем больше он влияет на работу ЖКТ. Кариозные зубы не могут правильно измельчать пищу, плюс человек во время жевания испытывает боль и инстинктивно начинает жевать более осторожно и быстрее проглатывать пищу. От этого страдают желудок и кишечник, ведь им приходится постоянно работать «сверх нормы», чтобы правильно переварить и расщепить крупные кусочки. Все это в итоге приводит к нарушению обмена веществ, гастриту, язве, сбоях во всей системе ЖКТ и даже к лишнему весу.

Есть и другая проблема, связанная с невылеченным кариесом. Дело в том, что кариозная полость является прекрасной питательной средой для размножения бактерий. И даже тщательная чистка зубов в этом случае не помогает. Бактерии могут попасть в желудочно-кишечный тракт и спровоцировать его заболевания. Например, микроб хеликобактер пилори очень комфортно себя чувствует в кариозных полостях. А именно он способен вызвать хронический гастрит и стать в дальнейшем тем фактором, который увеличит риск возникновения опухоли желудка.