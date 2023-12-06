Психиатр объяснил, как справиться с панической атакой

Самое важное, что нужно сделать при панической атаке, — успокоить сердцебиение и восстановить дыхание. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр Клиники доктора Исаева Андрей Корнев.

© Газета.Ru

По словам врача, для восстановления контроля над дыханием необходимо устранить избыток кислорода в крови, который провоцирует рефлекторную задержку дыхания. Именно ее во время приступа принимают за удушье.

Видео дня

«Парасимпатическая нервная системы активируется, когда выдох длиннее, чем вдох: например, на три счета вдох, на пять счетов выдох. Сосредоточьтесь на дыхании, следите за тем, чтобы выдох был длинным и глубоким — необходимо выпустить весь воздух из легких. Также можно попробовать технику квадратного дыхания: четыре счета вдох, четыре — задержка, четыре — выдох, четыре — задержка. Дышите размеренно не менее 5 минут. Уже само по себе внимание на дыхании помогает отвлечься от тревожных симптомов», — сказал Корнев.

Психиатр отметил, что бывают две клинических значимые формы тревоги. Первая — генерализованная, существующая «фоном». Вторая — пароксизмальная тревога, которая возникает как приступ, когда уровень напряжения накапливается и «чаша переполняется». В итоге мы видим то, что клинически называется «паническая атака».

«Во время стресса активно работает симпатическая нервная система, которая мобилизует силы организма на активную деятельность, происходит выброс катехоламинов, в частности — адреналина, что приводит к учащению сердцебиения и дыхания — запускается механизм панической атаки. Прежде всего важно понимать, что это не опасное для жизни состояние, а субъективное переживание, на которое можно воздействовать. В этот момент важно включить парасимпатическую систему, которая отвечает за расслабление, замедление, успокоение, сон», — сказал Корнев.

Чтобы не «накручивать» панику, нужно попытаться отвлечься при помощи техники переключения внимания. Например, можно пересчитывать или перечислять предметы вокруг себя, четко и ритмично читать стихи, тексты песен, молитвы — любой текст, который вы знаете наизусть.

Столкнувшись с пугающими симптомами панической атаки однажды, человек с тревогой и страхом ожидает повторения, что может привести к усугублению патологии, закреплению страха и в итоге — социальной дезадаптации, потере трудоспособности и даже инвалидизации.

Длительность приступа обычно не превышает получаса, хотя может затягиваться и дольше. Затем это состояние проходит и, как правило, после него человек чувствует себя разбитым, утомленным, опустошенным.

«Первый шаг в борьбе с паническими атаками — это осознание того, что приступ не угрожает жизни. Это просто эмоциональный эксцесс, к которому нужно постараться относиться адекватно, как к чему-то, что скоро пройдет. И ни в коем случае не драматизировать, а искать пути решения проблемы», — отметил врач.

Чтобы разобраться в причине возникновения панических атак, нужно обратиться в врачу-психиатру, психотерапевту.