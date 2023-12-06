Психиатр назвала два популярных напитка, которые разрушают мозг

Врач сделал предупреждение по поводу двух распространённых напитков, разрушающих мозг. Психиатр Дэниел Амен рассказал о продуктах и привычках, которых следует избегать, чтобы сохранить важнейший орган центральной нервной системы здоровым.

© Чемпионат.com

Как отмечает эксперт, худшим выбором являются фруктовые соки и кофе. Фруктовые соки опасны за счёт высокого содержания сахара. Напиток вызывает повышение уровня сахара в крови и, как следствие, приводит к разрушению кровеносных сосудов и уменьшению притока крови к мозгу.

Аналогичный эффект оказывает и кофе. По словам Дэниела Амена, кофеин снижает приток крови к мозгу на 30%.