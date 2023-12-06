Стоматолог назвала главные правила пользования зубной нитью

Для чистки зубов оптимальная длина зубной нити составляет 25–30 сантиметров. Об этом заявила врач-стоматолог Татьяна Сумцова, сообщает "Вечерняя Москва".

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По ее словам, при чистке нужно учитывать не только три стороны зуба, но и межзубное пространство, в котором скапливаются остатки пищи и налет. Обычная щетка не может там все очистить, поэтому для этих целей применяется зубная нить (флосс), сказала она.

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Специалист отметила, что во время первых попыток новички обычно режут десны или бороздки вдоль шейки зуба, после чего они отказываются от этой процедуры.

Как советует Сумцова, пользоваться зубной нить нужно аккуратно. Для этого она рекомендовала использовать зубную нить длиной 25–30 сантиметров. Ее нужно намотать на средние пальцы, оставив между ними отрезок в 4–5 сантиметров, и туго натянуть. После этого следует расположить нить между зубами и плавно поднять ее к десне. Отмерив чистый участок, повторить процедуру со всеми зубами, рассказала стоматолог, добавив, что флосс можно использовать до или после чистки зубной щеткой.

Кроме того, Сумцова подчеркнула, что в зависимости от ширины межзубных промежутков понадобится определенная зубная нить. По ее словам, для обычных и широких промежутков подойдет круглая объемная нить, для узких – плоская, а при диастеме – широкая.

Новичкам она посоветовала начать с пропитанных воском флоссов, так как они лучше скользят. Также в ассортименте есть зубные нити с ароматическими или антисептическими пропитками, но их врач не рекомендовала использовать при аллергии на некоторые компоненты.

Также эксперт призвала не пользоваться флоссами при воспалении десен, поскольку есть риск пораниться и занести инфекцию глубже. Помимо этого, нить может повредить зубы, если на них есть кариес или пломбы.