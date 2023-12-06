Врач рассказал о пользе пропуска завтраков

При выборе завтрака Качаами посоветовал ориентироваться на то, насколько активным будет предстоящий день. По его словам, если запланирована физическая работа, длительная прогулка или тренировка, то первый прием пищи должен быть насыщен белками, клетчаткой и углеводами.

Качаами отметил, что ограничение часов приема пищи, например голодание с вечера до обеда, снижает уровень холестерина в крови, помогает бороться с воспалением и убирает вздутие живота. Однако, по его словам, такой пропуск завтрака не подходит людям с заболеваниями желудка и кишечника. Кроме того, врач предупредил, что даже здоровым людям, которые пропускают завтрак, нужно позаботиться о том, чтобы другие приемы пищи содержали все необходимые организму полезные вещества.